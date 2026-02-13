La denuncia del Telegraaf in Olanda le scuole calcio sono una macchina per fare soldi

Il giornalista olandese Johan de Vries ha scoperto che le scuole calcio nei Paesi Bassi sono diventate un vero e proprio business, alimentato da pratiche commerciali che spesso sfruttano i giovani partecipanti. La denuncia del Telegraaf si basa su un’indagine dell’Università di Scienze Applicate di Amsterdam, che rivela come un sistema calcistico parallelo si stia sviluppando al di fuori dei canali ufficiali di club e federazione, con un focus particolare sulla ricerca di profitti. Tra le pratiche più diffuse, ci sono corsi di formazione costosi e sponsorizzazioni poco trasparenti, che fanno della crescita economica il vero obiettivo. La

Una ricerca dell'Università di Scienze Applicate di Amsterdam racconta la nascita, nei Paesi Bassi, di un sistema calcistico alternativo che si muove al di fuori dei canali ufficiali dei club e della federazione. Un vasto numero di intermediari non autorizzati, mossi prevalentemente da logiche di profitto, opera attorno a una rete sempre più fitta di scuole calcio, spuntate come funghi, indirizzando giovani talenti verso le strutture del calcio professionistico. Ne scrive il Telegraaf Si registra una proliferazione di scuole calcio che pubblicizzano opportunità di tirocinio presso club stranieri o tirocini al di fuori del circuito tradizionale.