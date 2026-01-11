I timori della Nato sulle attività di Russia e Cina nell’Artico

La NATO sta intensificando la cooperazione militare nell’Artico, una regione di crescente interesse strategico. Durante la conferenza sulla sicurezza di Salen, il comandante Alexus Grynkewich ha evidenziato l’approfondimento delle attività e delle esercitazioni tra gli alleati, sottolineando come questa collaborazione non sia mai stata così solida. La regione, infatti, rappresenta un punto di attenzione per le attività della Russia e della Cina, che sollevano preoccupazioni tra gli alleati.

La Nato sta rafforzando in modo significativo la cooperazione militare nell' Artico. Alla conferenza sulla sicurezza di Salen, in Svezia, il comandante supremo alleato Alexus Grynkewich ha dichiarato che «gli alleati stanno collaborando strettamente sulle questioni artiche» e che è stato deciso di «approfondire la nostra comprensione delle attività nell'Artico e incrementare le nostre attività ed esercitazioni nell'estremo nord», sottolineando che «la cooperazione militare in questa regione non è mai stata così forte». Il generale ha avvertito che «nell'estremo nord, navi russe e cinesi stanno conducendo sempre più pattugliamenti congiunti» e che la minaccia diventerà «sempre maggiore».

