I timori della Nato sulle attività di Russia e Cina nell’Artico

Da lettera43.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La NATO sta intensificando la cooperazione militare nell’Artico, una regione di crescente interesse strategico. Durante la conferenza sulla sicurezza di Salen, il comandante Alexus Grynkewich ha evidenziato l’approfondimento delle attività e delle esercitazioni tra gli alleati, sottolineando come questa collaborazione non sia mai stata così solida. La regione, infatti, rappresenta un punto di attenzione per le attività della Russia e della Cina, che sollevano preoccupazioni tra gli alleati.

La Nato sta rafforzando in modo significativo la cooperazione militare nell’ Artico. Alla conferenza sulla sicurezza di Salen, in Svezia, il comandante supremo alleato Alexus Grynkewich ha dichiarato che «gli alleati stanno collaborando strettamente sulle questioni artiche» e che è stato deciso di «approfondire la nostra comprensione delle attività nell’Artico e incrementare le nostre attività ed esercitazioni nell’estremo nord», sottolineando che «la cooperazione militare in questa regione non è mai stata così forte». Il generale ha avvertito che «nell’estremo nord, navi russe e cinesi stanno conducendo sempre più pattugliamenti congiunti» e che la minaccia diventerà «sempre maggiore». 🔗 Leggi su Lettera43.it

i timori della nato sulle attivit224 di russia e cina nell8217artico

© Lettera43.it - I timori della Nato sulle attività di Russia e Cina nell’Artico

Leggi anche: Artico conteso: il nuovo fronte della competizione tra Russia, Cina e NATO tra i ghiacci che arretrano

Leggi anche: Usa, Trump: "Senza di noi Russia e Cina non avrebbero paura della Nato"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

timori nato attivit224 russiaTrump: Russia e Cina non rispetterebbero la Nato se non ci fossimo noi americani - Il presidente: «L’unica nazione che la Cina e la Russia temono e rispettano sono gli Stati Uniti ricostruiti da Donald J. ilsole24ore.com

Usa, Trump: "Senza di noi Russia e Cina non avrebbero paura della Nato" - "La Russia e la Cina non hanno alcun timore della Nato senza gli Stati Uniti e dubito che la Nato sarebbe lì per noi se ne avessimo ... msn.com

Nato, i timori su Putin: «Può colpire anche Roma». Lo zar: «Pensate a voi» - I più avanzati missili russi possono colpire Amsterdam, Londra, anche Roma». ilmessaggero.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.