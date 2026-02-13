La chiusura di viale Giannotti I commercianti di Gavinana | Rischiamo di rimetterci ancora

La chiusura di viale Giannotti, nel tratto tra via Caponsacchi e l’ingresso di Gavinana, sta creando agitazione tra i negozianti della zona, che temono un calo drastico delle vendite. La decisione, motivata dai lavori di manutenzione stradale e dal risparmio energetico, ha infatti impedito l’accesso diretto alle attività commerciali, lasciando molti senza clienti e con incassi in calo. I commercianti segnalano che questa chiusura potrebbe costar loro ancora di più rispetto alle difficoltà già affrontate negli ultimi mesi.

La chiusura del tratto di viale Giannotti da via Caponsacchi verso l’ingresso della città preoccupa e non poco i commercianti della zona. I cantieri della tramvia, che da mesi stanno cambiando viabilità e abitudini, continuano infatti a riflettersi sugli incassi e sul passaggio, in una fase che molti definiscono già critica. Lungo la strada si respira un clima di incertezza, fatto di timori concreti e di una stanchezza che cresce con il protrarsi dei lavori. "Siamo a meno 40 per cento dei clienti", racconta Gabriele Danzi, titolare di Bacco Tabacco di viale Giannotti. "Con la chiusura di questo tratto prevediamo un altro calo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La chiusura di viale Giannotti. I commercianti di Gavinana: "Rischiamo di rimetterci ancora" Firenze e la tramvia: lavori a Gavinana, scattano le chiusure notturne in viale Giannotti A Firenze, i lavori per la linea tramviaria verso Bagno a Ripoli proseguono con interventi in zona Gavinana. Riccione, chiusura al traffico di viale Bellini e di un tratto di viale Tasso per i lavori Contenuti correlati Argomenti discussi: Viale Manzoni; Rigenerazione urbana, chiuso al traffico il tratto di viale Roma dalla stazione fino al parcheggio Verdi; Al via l'ultima fase dei lavori sul cavalcavia Porta Milano: viale Manzoni chiuso per un mese nei week end; Olimpiadi 2026 a Milano: strade chiuse, zone rosse e orari metro. Viale Pilone, scattata la chiusura per il taglio dei platani malatiSono scattate questa mattina, lunedì 9 febbraio, le modifiche alla viabilità in viale Pilone, necessarie per consentire l'abbattimento di alcuni platani malati che minacciavano la sicurezza della stra ... lavocediasti.it Cavalcavia di Porta Milano: viale Manzoni chiuso nei weekend e a senso unico in settimanaUna nuova chiusura per il cantiere del cavalcavia di Porta Milano: da sabato 21 febbraio partiranno i lavori conclusivi di messa in sicurezza e consolidamento della struttura, un intervento necessario ... lavocedinovara.com Teresa Cicolella. Maroon 5 · Payphone (Edit). In queste ore mi trovo a Milano per la BIT, uno degli appuntamenti più importanti a livello internazionale per il settore turistico. Sono giornate intense e frenetiche, ma insieme all’assessore Luciano Giannotti sti - facebook.com facebook Linea 3 Tramvia, Libertà - Bagno a Ripoli: proseguono i lavori per la linea tranviaria Aggiornamento Via Poggio Bracciolini e Viale Giannotti: comune.firenze.it/novita/notizie… #TramviaFi #tramvia #firenze #mobilità #viabilità x.com