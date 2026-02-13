La Bardiani Csf 7 Saber si fa in tre, partendo questa mattina da Madrid per affrontare tre tappe consecutive in Spagna fino a lunedì, per sfruttare le condizioni climatiche favorevoli e accumulare punti in vista delle prossime classifiche.

La Bardiani Csf 7 Saber si fa in tre per un serrato programma a tutto ritmo che la vede impegnata in Spagna da oggi a lunedì. E nel frattempo mette tra gli obiettivi stagionali alcune corse di prestigio, calendarizzate a marzo. Partiamo dalle gare previste a breve, con la squadra professionistica reggiana, al 45° anno consecutivo di attività, che parteciperà alla due giorni della Vuelta a Murcia (oggi e domani), alla Clasica de Almeria (domenica) e lunedì con alla Clasica Jaen, che concluderà il trittico degli appuntamenti iberici. Vediamo nei particolari le formazioni scelte dai direttori sportivi Luca Amoriello e Mirco Rossato per i vari appuntamenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Bardiani si fa in tre. In Spagna da oggi a lunedì

