La Juve si fa in tre Comolli fa un regalo a Spalletti
di Francesca Damien Comolli è pronto a intervenire sul mercato per assicurare a Spalletti i rinforzi richiesti: sul taccuino dell’ad bianconero ci sono tre nomi. La vittoria ottenuta in Norvegia all’ultimo respiro ha riportato il sorriso in casa Juve. Dopo i due deludenti pareggi contro Torino e Fiorentina serviva ritrovare i tre punti per ridare fiducia a un gruppo che sta cercando di assimilare le idee del nuovo tecnico Luciano Spalletti. Il 3-2 in casa del Bodo Glimt, inoltre, consente alla Juve di portarsi a quota 6 nella League Phase di Champions: contro Pafos (in casa), Benfica (sempre all’Allianz) e Monaco (in trasferta) dovrebbero bastare 5 punti per assicurarsi la qualificazione al playoff. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
