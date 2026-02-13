La Asl nomina i Direttori di Dipartimento | Marcello Tedone guiderà le Tecnostrutture di Staff
La Asl di Foggia ha nominato Marcello Tedone come nuovo Direttore delle Tecnostrutture di Staff, per rafforzare l’efficienza organizzativa dell’ospedale. La scelta nasce dall’esigenza di migliorare la gestione delle attività interne e garantire servizi più rapidi ai pazienti. Tedone, già esperto nel settore, si occuperà di coordinare le tecnologie e le risorse di supporto al personale sanitario. La decisione mira a rendere più fluido il funzionamento delle strutture, in linea con le direttive regionali approvate recentemente.
L’ingegnere, già direttore dell’Area Gestione Tecnica, assume la guida del Dipartimento strategico per Pnrr, sicurezza e innovazione Oggi, nella sala riunioni della sede della Direzione Generale, in via Protano, è stato sottoscritto il primo contratto: all’ingegnere Marcello Tedone, Direttore dell’Area Gestione Tecnica (Agt), è stata affidata la guida del Dipartimento Tecnostrutture di Staff (con deliberazione numero 113 del 2 febbraio 2026). L’incarico ha durata triennale.Presenti alla firma, il commissario straordinario di Asl Foggia, Antonio Nigri, e il Direttore dell’area Gestione del Personale di Asl Foggia, Salvatore D'Agostino.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
