Ronghi | La nomina di Marcello Feola esprime valore e competenza

La nomina di Marcello Feola a commissario straordinario per la ricostruzione di Ischia riflette una decisione basata su competenza e affidabilità. La sua presenza garantisce un intervento coordinato e professionale, essenziale per affrontare le sfide della ricostruzione. Questa scelta testimonia l’impegno a restituire all’isola un futuro stabile e sostenibile, con attenzione alle esigenze della comunità locale e alle necessità di un intervento efficace.

Tempo di lettura: < 1 minuto "La nomina di Marcello Feola a commissario straordinario per la ricostruzione dell'isola d' Ischia rappresenta una scelta di valore e di competenza. Un grande plauso al Governo centrale". E' quanto afferma il presidente di "Sud Protagonista", Salvatore Ronghi. "Una scelta non solo di alto valore politico ma anche tecnico, tenuto conto delle sue esperienze maturate come docente universitario, avvocato amministrativista ed assessore ai lavori pubblici e all'urbanistica della Provincia di Salerno,ruoli nei quali Feola ha già dimostrato grandi capacita',concretezza ed efficacia", aggiunge Ronghi, per il quale "sono qualità indispensabili per realizzare una ricostruzione ad Ischia rispettosa del territorio e per il migliore sviluppo dell'isola".

