Klinsmann racconta | In Italia è un calcio essenzialmente negativo Io sempre interista sfegatato quella volta che Ernesto Pellegrini mi disse ‘Non è un comportamento da professionista…’

Jurgen Klinsmann, ex attaccante tedesco e allenatore, ha criticato il calcio italiano durante un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, dicendo che “in Italia è un calcio essenzialmente negativo”. Ricordando un episodio con Ernesto Pellegrini, ex presidente dell’Inter, ha spiegato che in quella occasione lo aveva rimproverato perché aveva mostrato troppa fretta e poca attenzione in campo, sottolineando come quella mentalità abbia segnato il suo rapporto con il calcio italiano.

