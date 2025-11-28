Szczesny ripercorre la Juventus | Quella volta che Chiellini mi urlò contro Buffon mi disse questa cosa ancora oggi mi vengono i brividi…

Szczesny, ex portiere della Juventus ed ora al Barcellona, ha parlato così dei suoi ricordi in bianconero. Da Chiellini a Buffon, ecco le sue parole. Intervistato da GQ Polonia, Wojciech Szczesny ha ripercorso così i suoi anni alla Juventus. Di seguito riportate le sue parole. CARRIERA – «L’Arsenal è bel calcio, ma senza la pressione di vincere il campionato. La Roma mi ha fatto assaggiare il successo. Il Barcellona è puro piacere di giocare. La Juventus è lavoro quotidiano sotto pressione massima. Lì conta solo vincere. E io ho imparato a farne parte. Ho potuto sostituire Buffon. Non c’era sfida più grande per un portiere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Szczesny ripercorre la Juventus: «Quella volta che Chiellini mi urlò contro. Buffon mi disse questa cosa, ancora oggi mi vengono i brividi…»

