Kindle scribe aggiornamento recente trasforma schizzi in azione

Il Kindle Scribe ha ricevuto un nuovo aggiornamento che permette di trasformare gli schizzi in azione. Con questa novità, gli utenti possono usare strumenti di intelligenza artificiale per migliorare le note scritte a mano, ottenere riassunti e correggere la grafia. Inoltre, ora è possibile fare ricerche avanzate all’interno delle annotazioni, rendendo più facile trovare le informazioni salvate. La funzione punta a rendere più semplice e veloce la gestione di appunti e disegni sul dispositivo.

l'aggiornamento del kindle scribe integra strumenti generativi di intelligenza artificiale per facilitare la gestione delle note scritte a mano, offrendo riassunti, una correzione della grafia e una ricerca avanzata basata sul contenuto annotato. insieme a questa evoluzione, si amplia anche l'integrazione con alexa+, creando un ecosistema più fluido tra appunti digitali e promemoria personali. la distribuzione è iniziata da oggi, 12 febbraio, con disponibilità destinata a espandersi nelle settimane successive. kindle scribe si aggiorna con strumenti generativi di intelligenza artificiale. le nuove funzionalità basate sull' IA promettono una gestione degli appunti meno caotica e più immediata.

