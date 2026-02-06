Travolta dagli schizzi dell’onda l’immagine emblema del maltempo

Un’immagine catturata da Marco Sales a Santa Cesarea Terme il 25 gennaio raffigura una donna travolta dagli schizzi dell’onda. Lo scatto, fatto verso le 11 del mattino a Sanarica, rappresenta bene come il maltempo abbia colpito la zona negli ultimi giorni. Il picco si è avuto con la perturbazione del 4 febbraio, che ha portato forti piogge e onde alte sulla costa.

Uno scatto di Marco Sales da Sanarica effettuato il 25 gennaio scorso, verso le 11 del mattino, a Santa Cesarea Terme, è l'emblema di questi giorni di intenso maltempo; il culmine si è avuto con la perturbazione del 4 febbraio. La foto ritrae una sfortunata signora, con una valigia rossa, che.

