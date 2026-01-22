Jannik Sinner un siluro clamoroso | Con lui fuori dal campo

Jannik Sinner prosegue con solidità la sua avventura all’Australian Open, dimostrando continuità e determinazione. Dopo aver superato senza difficoltà il secondo turno contro James Duckworth, con un risultato di 6-1 6-4 6-2, il tennista italiano conferma il suo buon stato di forma sul cemento di Melbourne. Un passo avanti nel percorso che lo vede tra i protagonisti del torneo.

Jannik Sinner continua il suo percorso all’Australian Open con passo sicuro. Il numero uno azzurro ha superato senza difficoltà anche il secondo turno, battendo James Duckworth per 6-1 6-4 6-2 e confermando il proprio stato di forma sul cemento di Melbourne. Un successo che rafforza ulteriormente la sua candidatura nella corsa al titolo e che lo avvicina a un traguardo storico: la conquista del terzo Australian Open consecutivo, impresa riuscita in tempi recenti soltanto a Novak Djokovic. Con questa vittoria, Sinner allunga inoltre la sua striscia vincente a Melbourne Park, dove da due anni sembra giocare con una naturalezza speciale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

