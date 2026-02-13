James Van Der Beek l’ultimo sorriso regalato all’amico Alfonso Ribeiro prima dell’addio a 48 anni Dolore e ricordo

James Van Der Beek ha sorriso per l’ultima volta all’amico Alfonso Ribeiro prima di perdere la vita a 48 anni, a causa di un’improvvisa crisi di cuore. La notizia ha sconvolto colleghi e fan, che ricordano il suo carattere gentile e la passione per il cinema. Solo pochi giorni prima della sua scomparsa, i due si erano scambiati parole di affetto durante un evento benefico, rendendo ancora più struggente il ricordo di quell’ultimo gesto di amicizia.

L’Addio di un Fratello: Alfonso Ribeiro e il Ricordo di James Van Der Beek, Scomparso a 48 Anni. La scomparsa improvvisa di James Van Der Beek, avvenuta l’11 febbraio 2026 all’età di 48 anni, ha lasciato un vuoto nel mondo dello spettacolo. L’attore, noto soprattutto per il ruolo di Dawson Leery nella serie “Dawson’s Creek”, è morto dopo una lunga battaglia contro il cancro. Un commovente omaggio è stato condiviso sui social media dal suo amico di lunga data, Alfonso Ribeiro, che ha voluto raccontare l’ultimo momento trascorso con lui. Un Ultimo Sorriso, un Addio Intimo. Alfonso Ribeiro ha voluto rendere pubblico il suo dolore condividendo su Instagram una foto che ritrae un momento di profonda intimità.🔗 Leggi su Ameve.eu

James Van Der Beek ricorda con affetto Alfonso Ribeiro, scomparso di recente, sottolineando come l’ultima volta che si sono visti abbiano riso insieme, un momento che ancora gli resta impresso.

Alfonso Ribeiro, noto soprattutto per aver interpretato il famoso Carlton Banks in

