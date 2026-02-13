Jacqueline Di Giacomo ha smentito ufficialmente la crisi con Ultimo, proprio mentre si avvicina San Valentino, e ha deciso di condividere con i follower una foto di loro due sorridenti in una passeggiata nel parco, rompendo così le voci di tensioni tra i due.

La dedica social in occasione del 30° compleanno di Ultimo non era bastata a mettere a tacere le voci di una crisi con Jacqueline Luna Di Giacomo, ma ora, a poche ore dal giorno di San Valentino, una condivisione social della 25enne ha fugato gli ultimi dubbi rimasti: la storia d'amore tra il cantautore romano e l'influencer e modella prosegue a gonfie vele. Alla vigilia del giorno in cui si celebrano l'amore e gli innamorati, Jacqueline ha condiviso tra le sue storie su Instagram un breve video di un cavallo in una stalla, accompagnato dalla scritta in inglese "idea regalo facile per San Valentino".

© Gazzetta.it - Jacqueline Di Giacomo smentisce la crisi con Ultimo in vista di San Valentino

Jacqueline Di Giacomo mette a tacere le voci di crisi con Ultimo con una semplice foto sui social.

