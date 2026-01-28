Jacqueline Di Giacomo smentisce la crisi con Ultimo con una foto | Lontano dai rumori

Da gazzetta.it 28 gen 2026

Jacqueline Di Giacomo mette a tacere le voci di crisi con Ultimo con una semplice foto sui social. La cantante ha deciso di dedicargli un messaggio speciale per i suoi 30 anni, dimostrando che tra loro non ci sono problemi. La foto e le parole pubblicate sui social annunciano chiaramente che la coppia sta bene, smentendo le indiscrezioni di mesi.

Dopo settimane di voci e indiscrezioni, la smentita è arrivata via social: Jacqueline Luna Di Giacomo è tornata su Instagram per negare la crisi col fidanzato Ultimo e per augurare al cantautore un buon compleanno nel giorno in cui ha spento le sue prime 30 candeline. "Lontano dai rumori e vicino alle risate. Happy 30 daddy", ha scritto la 25enne a corredo di un tenero scatto di coppia risalente al 2024, mentre era in dolce attesa del piccolo Enea, nato il 30 novembre di quell'anno a New York. Poche parole e una sola foto per rispedire al mittente le voci secondo le quali da qualche mese le cose tra lei e il cantautore di Altrove, Neve al sole e Acquario non starebbero procedendo nel migliore dei modi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

