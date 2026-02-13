Isole come portaerei | cosa succede in Asia

L’Indonesia annuncia un progetto ambizioso: trasformare alcune autostrade a pedaggio in piste di emergenza per i caccia, sfruttando le strade come vere e proprie portaerei terrestri, per rafforzare la propria presenza militare nell’arcipelago.

L’ Indonesia punta a trasformare la propria geografia in un moltiplicatore di forza militare. L’idea è tanto semplice quanto ambiziosa: utilizzare tratti selezionati delle autostrade a pedaggio come piste di emergenza per i caccia dell’Aeronautica, creando di fatto una rete diffusa di “ portaerei terrestri ” disseminate nell’arcipelago. Il progetto è stato rilanciato dopo una recente dimostrazione nella quale un F-16 e un aereo d’attacco leggero EMB-314 Super Tucano hanno effettuato con successo atterraggi e decolli su un segmento della Trans-Sumatra Toll Road, nella provincia di Lampung. Si è trattato, secondo il ministero della Difesa indonesiano, del primo test di questo tipo su un’autostrada del Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

