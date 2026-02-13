L’Indonesia annuncia un progetto ambizioso: trasformare alcune autostrade a pedaggio in piste di emergenza per i caccia, sfruttando le strade come vere e proprie portaerei terrestri, per rafforzare la propria presenza militare nell’arcipelago.

L’ Indonesia punta a trasformare la propria geografia in un moltiplicatore di forza militare. L’idea è tanto semplice quanto ambiziosa: utilizzare tratti selezionati delle autostrade a pedaggio come piste di emergenza per i caccia dell’Aeronautica, creando di fatto una rete diffusa di “ portaerei terrestri ” disseminate nell’arcipelago. Il progetto è stato rilanciato dopo una recente dimostrazione nella quale un F-16 e un aereo d’attacco leggero EMB-314 Super Tucano hanno effettuato con successo atterraggi e decolli su un segmento della Trans-Sumatra Toll Road, nella provincia di Lampung. Si è trattato, secondo il ministero della Difesa indonesiano, del primo test di questo tipo su un’autostrada del Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Isole come portaerei”: cosa succede in Asia

L’Italia rafforza la sua presenza in Asia-Pacifico con una novità importante.

In Asia, le recenti attività militari di Russia hanno portato il Giappone a schierare i propri caccia per intercettare bombardieri strategici, tra cui i Tu-95MS, vicini ai confini nazionali.

Contenuti correlati

final The Invisible Line That China Wants to Erase (And Why It Costs You Money)

Argomenti discussi: Isole come portaerei: cosa succede in Asia.

La Cina muove la portaerei Liaoning: cosa succede nel PacificoAlta tensione nei mari dell'Asia. Nel fine settimana il gruppo d'attacco della portaerei cinese Liaoning è stato rilevato nella Zona economica esclusiva del Giappone. Il ministero della Difesa di ... ilgiornale.it

La Cina sfida gli Stati Uniti, schierate due portaerei nel Pacifico occidentale: cosa sta succedendoDue portaerei cinesi, la Liaoning e la Shandong, sono state avvistate nelle acque del Pacifico occidentale, impegnate per la prima volta in un’attività simultanea nell’area economica esclusiva del ... ilmessaggero.it

Il 2 aprile 1982, l’esercito argentino sbarca sulle Isole Falkland, chiamate Malvinas in Argentina, un arcipelago a circa 2. 000 km dalla costa. Gli 800 soldati argentini occupano Port Stanley, cogliendo di sorpresa la guarnigione britannica. Il governatore ingles - facebook.com facebook