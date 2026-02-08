Caccia italiani in Asia | cosa succede gli M-346F

L’Italia rafforza la sua presenza in Asia-Pacifico con una novità importante. Gli M-346F, gli aerei da addestramento italiani, saranno consegnati all’Indonesia. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione tra i due paesi e sostenere lo sviluppo dell’aeronautica indonesiana. La mossa dimostra come l’Italia voglia puntare sul mercato asiatico per le proprie forze armate.

L’industria della difesa italiana rafforza la propria presenza in Asia-Pacifico con un passo strategico che guarda al futuro dell’Aeronautica indonesiana. In base a quanto riportato da alcuni media asiatici, in occasione dell'ultimo Singapore Airshow, Leonardo ha annunciato la firma di una lettera di intenti con il ministero della Difesa dell’Indonesia e con il partner locale PT ESystem Solutions Indonesia per la fornitura e il supporto dei velivoli M-346F “Block 20”. Di cosa si tratta? Semplice: di una piattaforma che unisce addestramento avanzato e capacità di combattimento leggero, rispondendo all’esigenza di Jakarta di modernizzare una flotta aerea in parte obsoleta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

