Caccia italiani in Asia | cosa succede gli M-346F

Da ilgiornale.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia rafforza la sua presenza in Asia-Pacifico con una novità importante. Gli M-346F, gli aerei da addestramento italiani, saranno consegnati all’Indonesia. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione tra i due paesi e sostenere lo sviluppo dell’aeronautica indonesiana. La mossa dimostra come l’Italia voglia puntare sul mercato asiatico per le proprie forze armate.

L’industria della difesa italiana rafforza la propria presenza in Asia-Pacifico con un passo strategico che guarda al futuro dell’Aeronautica indonesiana. In base a quanto riportato da alcuni media asiatici, in occasione dell'ultimo Singapore Airshow, Leonardo ha annunciato la firma di una lettera di intenti con il ministero della Difesa dell’Indonesia e con il partner locale PT ESystem Solutions Indonesia per la fornitura e il supporto dei velivoli M-346F “Block 20”. Di cosa si tratta? Semplice: di una piattaforma che unisce addestramento avanzato e capacità di combattimento leggero, rispondendo all’esigenza di Jakarta di modernizzare una flotta aerea in parte obsoleta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

caccia italiani in asia cosa succede gli m 346f

© Ilgiornale.it - Caccia italiani in Asia: cosa succede gli M-346F

Approfondimenti su M 346F Asia

Putin muove i bombardieri nucleari: scramble con i jet giapponesi. Cosa succede in Asia

In Asia, le recenti attività militari di Russia hanno portato il Giappone a schierare i propri caccia per intercettare bombardieri strategici, tra cui i Tu-95MS, vicini ai confini nazionali.

Il Regno Unito rientra nel programma Erasmus: cosa succede ora (anche per gli studenti italiani)

Dopo anni di assenza, il Regno Unito riprende a far parte del programma Erasmus, aprendo nuove opportunità di scambio per studenti universitari britannici e europei, italiani inclusi.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su M 346F Asia

Argomenti discussi: Caccia italiani in Asia: cosa succede gli M-346F; Leonardo accelera in Asia: accordo con l’Indonesia per la fornitura degli M?346 F Block 20; Singapore Airshow, la porta dell’Asia per l’aerospazio premia l’Italia; Moon Jae-in parte per gli Stati Uniti per cercare una svolta nei colloqui USA-RPDC, il processo di pace nell'Asia nord-orientale sotto esame.

caccia italiani in asiaCaccia italiani in Asia: cosa succede gli M-346FL’Indonesia punta sul caccia leggero italiano M-346F per modernizzare la propria aeronautica. Ecco che cosa sappiamo ... ilgiornale.it

caccia italiani in asiaCaccia Gcap, Marrone (Iai): «La Germania in squadra con Italia, Regno Unito e Giappone? È uno stop all’asse Parigi Berlino»Secondo il responsabile del programma Difesa, sicurezza e spazio dello IAI, l’Istituto Affari Internazionali, l’ingresso della Germania sancirebbe la fine del Fcas, il programma per sviluppare il ca ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.