Intervento per sosta vietata degenera in un pestaggio | agenti scaraventati a terra e colpiti con calci e pugni

Due agenti della polizia locale di Misterbianco sono stati aggrediti domenica sera durante un intervento per una sosta vietata. La situazione si è rapidamente trasformata in un episodio di violenza, quando i poliziotti hanno provato a far rispettare il divieto di sosta in una strada molto trafficata del centro. La lite si è accesa improvvisamente: gli agenti sono stati scaraventati a terra e hanno ricevuto calci e pugni da un gruppo di persone. Un passante ha assistito alla scena e ha chiamato subito le forze dell’ordine, ma nel frattempo i poliziotti sono rimasti feriti e scossi.

Due agenti della polizia locale di Misterbianco sono stati aggrediti nella serata della scorsa domenica mentre stavano contestando un divieto di sosta in una delle principali vie del centro cittadino. A denunciare l'episodio è stata la segreteria regionale dell'Opl, che ha espresso solidarietà ai due operatori e ha condannato l'accaduto. I due operatori, un uomo e una donna, sono stati accerchiati da un gruppo composto da cinque persone, quindi scaraventati a terra e colpiti con calci e pugni. L'aggressione si è interrotta con l'arrivo di altre due pattuglie, giunte in moto, e del comandante del Corpo.

