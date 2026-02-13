Interscape una mostra che si ammira e si attraversa come un territorio

Bergamo, oggi, apre le porte a “Interscape”, una mostra che si può visitare e attraversare come un vero e proprio territorio. La curatrice, Marta Ricci, spiega che mentre la vista ci indica la posizione, è il suono a rivelare chi siamo dentro quegli spazi. Un'installazione sonora particolare, creata appositamente per questa esposizione, accompagna i visitatori lungo il percorso, rendendo l’esperienza sensoriale più immersiva.

Bergamo. “La vista ci dice dove siamo, ma è il suono che ci dice chi siamo all’interno di quello spazio. Ogni luogo è un dialogo ininterrotto tra l’occhio che osserva e l’orecchio che ricorda” John Berger. “ Tono Festival – Interscape” è il festival del Politecnico delle Arti di Bergamo, che unisce il Conservatorio “Gaetano Donizetti” e l’Accademia Carrara, proponendo una serie di concerti e mostre dal 3 al 15 febbraio. La terza edizione di “ Tono Festival – Interscape ” si è affermata come uno dei più significativi appuntamenti italiani dedicati alla produzione artistica contemporanea. Il festival quest’ anno è stato arricchito già nel titolo da “ Interscape”: la nuova edizione rappresenta infatti il momento culminante di un ampio progetto internazionale, avviato nella primavera del 2025 e proseguito nel mese di luglio con una Summer School, che ha rappresentato per gli studenti un momento di approfondimento teorico intensivo con professionisti, ricercatori e docenti di alto livello, e con una Autumn School, che ha rappresentato invece il momento d’avvio della fase produttiva.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Chi chiama chi Mostra degli studenti del secondo anno del Biennio di Pittura di Giovanni De Lazzari A cura di Camilla Aprile Inaugurazione: 4 febbraio 2026 ore 18:00 Apertura: dal 5 al 15 febbraio 2026 Orari: da giovedì a domenica, ore 14:00 - 19:0 - facebook.com facebook