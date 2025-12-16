Mercato Inter Moretto | L’Inter si muove a destra ma questo giocatore non arriva 

L’esperto di mercato Matteo Moretto analizza le strategie dell’Inter sulla fascia destra in vista della sessione di gennaio. Secondo le sue anticipazioni, i nerazzurri stanno lavorando a diverse opzioni, anche se alcune trattative sembrano complicate o non portano a conclusione. Ecco cosa c’è da sapere sulle mosse future dei nerazzurri.

Inter News 24 Mercato Inter, l’esperto Matteo Moretto anticipa le mosse dei nerazzurri sulla fascia destra per gennaio. Questo giocatore però non arriverà. L’esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato delle possibili operazioni dell’Inter in vista di gennaio, soprattutto sulla fascia destra, a causa dei problemi di Dumfries. Il giornalista ha però escluso il possibile arrivo di Valincic, nonostante nel corso degli ultimi giorni si sia parlato tanto di lui. Vediamo le sue parole nello specifico. LEGGI ANCHE: Moretto fa tremare l’Inter: «Bastoni è nel mirino del.» L’INTER SI MUOVE – «Le condizioni di Dumfries poi preoccupano ed è possibile che resti fuori per un po’ di tempo: l’Inter si sta muovendo per altre soluzioni per soddisfare Chivu e riempire quel buco» NIENTE VALINCIC – «Ci sono tante domande su Valincic della Dinamo: ad oggi personalmente, con il massimo rispetto per i colleghi, non risulta che possa andare su di lui. Internews24.com

