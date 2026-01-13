Inter | Lautaro Martínez e il problema dei gol nei big match

Lautaro Martínez rappresenta un elemento fondamentale per l’Inter, ma la sua capacità di incidere nei grandi incontri resta una sfida. La differenza tra segnare frequentemente e portare a casa i gol decisivi nei big match evidenzia le sfide e le aspettative legate al suo ruolo. Analizzare questa dinamica aiuta a comprendere meglio il contributo del giocatore e le aree di miglioramento per rafforzare la squadra nelle occasioni più importanti.

C’è una differenza sottile, ma decisiva, tra segnare tanto e segnare quando conta davvero. Lautaro Martínez vive esattamente su questa linea. I numeri certificano una stagione solida, da leader tecnico e realizzativo. I gol non sono pochi, anzi. A mancare, fin qui, è l’impatto nelle partite che pesano di più. Ed è su questo che oggi si concentra il dibattito attorno al capitano dell’ Inter. I numeri di Lautaro Martínez ad oggi. Come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, i numeri confermano che Lautaro Martínez segna con continuità. È nei big match, però, che finora manca ancora qualcosa. I dati parlano chiaro: 14 gol in 25 partite, 4 assist e una media superiore a una rete ogni due gare. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

