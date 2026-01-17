L’intelligenza artificiale? Aumenterà le disuguaglianze economiche globali il monito è di Anthropic

L’intelligenza artificiale offre opportunità di innovazione e miglioramento dei processi, ma solleva anche importanti questioni di equità. Secondo Anthropic, senza una regolamentazione adeguata, il suo sviluppo potrebbe accentuare le disuguaglianze economiche a livello globale. È fondamentale affrontare questi aspetti per garantire che i benefici dell’AI siano condivisi in modo più equo, evitando che le disparità si ampliino ulteriormente.

L’intelligenza artificiale promette di rivoluzionare la nostra efficienza, ma il nodo centrale è chi ne raccoglierà i frutti. Secondo Anthropic, l’azienda dietro il celebre chatbot Claude, i benefici dipenderanno dalla capacità di accesso a queste risorse. L’avvertimento è netto: gli alti costi e la necessità di infrastrutture avanzate potrebbero confinare i vantaggi nelle nazioni più sviluppate, scavando un solco ancora più profondo con i paesi a basso reddito. Questa analisi nasce dall’osservazione dell’uso globale di Claude. Studiando oltre due milioni di interazioni tra utenti privati e aziendali, Anthropic ha notato che il “Nord globale” corre molto più velocemente. 🔗 Leggi su Cultweb.it

