Deruba una donna e aggredisce un carabiniere | arrestato dopo inseguimento tra la folla

In una via Toledo affollata di turisti e cittadini, un tentato furto ha scatenato il panico. Protagonista della vicenda è un 40enne tunisino che ha cercato di derubare una turista tedesca, mentre questa era distratta a guardare alcune vetrine. Il malvivnete, in pochi secondo, è riuscito a sfilare. 🔗 Leggi su Napolitoday.it