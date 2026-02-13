Incidente tra auto e moto | 61enne in ospedale

Un uomo di 61 anni è stato portato in ospedale dopo uno scontro tra un’auto e una moto avvenuto poco dopo le 13.30 di oggi. La causa dell’incidente sembra essere stata una manovra azzardata, secondo le prime testimonianze raccolte sul posto. Il motociclista, che indossava il casco, è stato soccorso immediatamente dai presenti e trasportato al pronto soccorso con ferite che richiedono cure. La polizia sta ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Poco dopo le 13.30 di oggi, un motociclista di 61 anni è finito in ospedale a seguito di un incidente stradale, le cui indagini sono ancora in corso. Il sinistro è avvenuto a Brugherio in via dei Mille, tra una Kia guidata da un 57enne residente nel comune e una moto alla cui guida c’era un 61enne residente a Luino. A seguito del sinistro, l’intervento dei soccorsi è stato immediato: sul posto assise ai carabinieri e agli agenti della polizia locale di Brugherio, sono sopraggiunti i sanitari del 118 con un’ambulanza in codice giallo di Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza. Le condizioni del 61 sono fortunatamente apparse meno gravi di quello che inizialmente si pensava ed è stato trasferito in codice verde all’ospedale di Cernusco, a causa di diverse lesioni riportate a seguito della caduta.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Un incidente tra auto e moto si è verificato ieri pomeriggio a Seregno, in piazza Prealpi.

Nella mattina del 29 dicembre a Carate Brianza si è verificato un incidente tra un’auto e una moto in via 25 aprile, all’incrocio con via Giuseppe Di Vittorio e via Achille Grandi.

