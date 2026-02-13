Incarico nazionale in Forza Italia per Minardo Di Mauro | Nomina di alto profilo

Nino Minardo ha ricevuto un incarico importante da Forza Italia, deciso dal leader del partito Antonio Tajani. La nomina comprende responsabilità a livello nazionale, confermando la sua presenza nel panorama politico. Di Mauro, capogruppo del Mpa-Grande Sicilia all’Ars, ha subito inviato le sue congratulazioni, sottolineando la qualità della scelta. La nomina di Minardo rappresenta un passo significativo per il suo percorso politico, con un ruolo che si allarga oltre i confini regionali.

“Esprimo a nome di tutto il gruppo Mpa-Grande Sicilia le più vive congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro all’onorevole Minardo per questo importante incarico. Si tratta di una nomina di altissimo profilo politico, che certifica la volontà di Forza Italia di essere sempre più un partito aperto al dialogo e al confronto costruttivo con tutte quelle forze di ispirazione popolare, cattolica e liberale radicate nei territori e accomunate dal rifiuto di qualsiasi estremismo”. “Conosciamo e stimiamo l’onorevole Minardo per la sua lealtà, il senso di responsabilità e i valori che ispirano la sua vita e la sua azione politica”.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

All’interno della maggioranza si intensificano le tensioni tra Forza Italia e Lega riguardo alla nomina del nuovo presidente della Consob, che sostituirà Paolo Savona.

Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha rinnovato per sei mesi l’incarico di Commissario Straordinario del Parco Nazionale del Gargano all’avvocato Raffaele Di Mauro.

