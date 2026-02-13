In scena ’La Traviata’ L’amore e il rifiuto il dramma di Violetta

di Stefano Marchetti Nella classifica delle opere liriche più rappresentate nel mondo, ’La Traviata’ di Verdi figura sempre ai primissimi posti, insieme a ’La Bohème’ e ’Tosca’ di Puccini, e a ’Carmen’ di Bizet. La storia di Violetta, donna di mondo rifiutata dalla società borghese che pure si è servita di lei, emoziona tutti da più di 170 anni: ’La Traviata’ – parte della trilogia popolare che comprende anche ’Rigoletto’ e ’Il Trovatore’ – debuttò infatti nel 1853, e Verdi fece la scelta coraggiosa di ambientare la sua opera proprio nei suoi tempi, quasi come una sfida verso i benpensanti che avevano criticato la sua relazione con il soprano Giuseppina Strepponi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Violetta tra note e tormenti: la Traviata raccontata con sguardo psicologico e musicalità intensa

Ieri sera, alla Club House di “La Fagianella”, si è tenuta una serata speciale dedicata a *La Traviata*.

Voz Y Alma porta in scena “La Traviata” di Giuseppe Verdi al Teatro Govi

Voz Y Alma torna a portare in scena “La Traviata” di Giuseppe Verdi al Teatro Govi.

