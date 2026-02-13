In Sala Nugnes la presentazione di Sulle mie spalle dentro il mio cuore Rinascere lungo il Cammino per Santiago di Michele Bisceglia

Michele Bisceglia ha presentato il suo libro “Sulle mie spalle, dentro il mio cuore. Rinascere lungo il Cammino per Santiago” nella Sala Nugnes del palazzo del Comune di Napoli. La scelta di questo luogo deriva dalla volontà di avvicinare il pubblico alla storia di un viaggio interiore e fisico, raccontato attraverso le sue parole. Durante l’evento, l’autore ha condiviso alcuni passaggi del suo percorso, che ha cambiato la sua vita e ha coinvolto molti presenti.

Un tema che tocca il cuore e l'anima, affrontato nella Sala Nugnes del palazzo del Consiglio Comunale di Napoli. Un pomeriggio molto intenso quello di giovedì per l'avvocato Michele Bisceglia, autore del libro "Sulle mie spalle, dentro il mio cuore. Rinascere lungo il Cammino per Santiago" edito. Il Cammino di Santiago competitivo ha radici antiche, risalenti al 825, quando Alfonso il Casto partì da Oviedo con la sua corte per visitare la tomba dell'Apostolo Giacomo il Maggiore.