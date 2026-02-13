Le modelle in passerella mostrano una tendenza nuova: i capelli vengono usati come accessorio, avvolgendoli intorno al collo come una sciarpa. Questa idea nasce dall’hair tuck, una tecnica che consiste nel nascondere i capelli dentro i colletti di maglioni e giubbotti per ottenere un look semplice e naturale. Le sorelle Olsen sono state tra le prime a portare questa acconciatura, che ora conquista anche le passerelle di moda.

In principio era l’ hair tuck: infilare i capelli dentro colli e colletti di maglioni e giubbotti per creare una sorta di “ finto bob ”, acconciatura minimal e disinvolta particolarmente apprezzata dalle it girl come Mary Kate e Ashley Olsen. Il gesto era semplice, quasi casuale, ma capace di trasformare immediatamente il look, dando l’illusione di un taglio corto senza passare dalle forbici. Oggi dalle passerelle newyorkesi arriva una nuova evoluzione di questo gioco visivo: i capelli non si nascondono più dentro colli o sciarpe, diventano essi stessi sciarpe e accessorio di tendenza. Da Christian Siriano, a New York, i capelli diventano sciarpe. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - In passerella, dove i capelli diventano una sciarpa

