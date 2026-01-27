La storia di Barbara Batazzi, parrucchiera di Monterchi, si distingue per il suo gesto di solidarietà. Oltre alla professione, ha deciso di dedicarsi a un'iniziativa che porta speranza, dimostrando come anche un semplice atto possa fare la differenza. Questa scelta riflette il valore di comunità e supporto reciproco in momenti di bisogno.

Barbara Batazzi, parrucchiera di Monterchi, ha deciso di offrire il suo supporto in un gesto di grande solidarietà, mettendo in pratica una scelta che va oltre la sua professione. Da ventuno anni nel settore e ora con un'attività propria, BB Style a Città di Castello, Barbara ha sempre avuto un cuore sensibile verso le cause sociali, come dimostra il suo impegno costante ormai nel donare capelli per le malate oncologiche. Tuttavia, quando ha appreso della tragica vicenda dell'incendio a Crans-Montana, che ha provocato la morte di 41 persone e 116 feriti, ha deciso di fare qualcosa di più. Spinta da un forte senso di maternità e di empatia, Barbara ha scelto di aderire a un'iniziativa "che, partita da una collega di Alessandria, aveva l'obiettivo di raccogliere capelli per creare parrucche destinate ai giovani sopravvissuti all'incendio".

© Lanazione.it - I capelli diventano speranza. Cras-Montana nel cuore

A Crans Montana, si conferma la presenza di italiani coinvolti nella tragedia, con circa una dozzina di persone ricoverate in vari ospedali e una quindicina di dispersi.

