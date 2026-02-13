Imu sui capannoni Unimpresa Irpinia Sannio all’attacco | Così si tassa il lavoro

Unimpresa Irpinia Sannio ha denunciato oggi che l’aumento dell’Imu sui capannoni industriali, deciso dal governo, colpisce duramente le aziende del territorio e rischia di mettere a rischio il lavoro. La presidente dell’associazione, Maria Rossi, ha spiegato che questa tassa si traduce in un onere insostenibile per le imprese, rendendo più difficile investire e mantenere i posti di lavoro. Un dettaglio che distingue questa presa di posizione è la richiesta di un intervento concreto per bloccare gli aumenti, perché secondo loro si tratta di un provvedimento che penalizza direttamente chi produce e dà lavoro.

Tempo di lettura: 6 minuti Unimpresa Irpinia Sannio rompe gli indugi e porta al centro del dibattito pubblico una questione che, secondo l’associazione, non può più essere liquidata come un tema tecnico. Quella dell’applicazione dell’ IMU ai capannoni industriali e agli immobili artigianali destinati alla produzione che viene definita una stortura fiscale che colpisce chi lavora, investe, rischia e crea occupazione reale, soprattutto nelle aree interne. Per l’associazione Unimpresa delle Aree Interne si tratta di un’imposta che, così come è costruita e applicata, finisce per tassare lo strumento del lavoro e non una rendita, trasformando in “patrimonio immobiliare” ciò che nella vita concreta dell’impresa è un requisito indispensabile per produrre. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Imu sui capannoni, Unimpresa Irpinia Sannio all’attacco: “Così si tassa il lavoro” Unimpresa Irpinia Sannio lancia il "Patto per la partecipazione" Rinnovo Consiglio Camera di Commercio Irpinia Sannio, il Tar affonda l'istruttoria contro Unimpresa Il Tar Campania ha sollevato dubbi sull’iter di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio Irpinia Sannio, mettendo in discussione l’intera procedura di istruttoria contro Unimpresa. Contenuti correlati Impianti fotovoltaici su capannoni industriali: niente IMU e TASI per gli imbullonatiPer la Corte di Giustizia Tributaria di Milano, gli impianti fotovoltaici installati su capannoni industriali non richiedono il pagamento di IMU e TASI. infobuildenergia.it Imu, la metà dei Comuni applica sui capannoni l’aliquota massimaDal monitoraggio eseguito dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre sui principali capoluoghi di provincia, è emerso, per quanto riguarda l’Imu, che la metà dei Comuni applica sugli immobili a uso ... 01net.it UNIMPRESA Unione Nazionale di Imprese. . Unimpresa Irpinia Sannio su Canale 21 - Recupero Manifattura Tabacchi a Benevento con il progetto "Cittadella dei Mestieri"- Intervista ad Ignazio Catauro, presidente Unimpresa Irpinia-Sannio. #Unimpresa Unim - facebook.com facebook