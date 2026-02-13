Il Treno del Ricordo a Pordenone | presente anche la Polizia di Stato

Il “Treno del Ricordo” ha attraversato Pordenone, e la Polizia di Stato era presente per garantire la sicurezza dei partecipanti. La stazione si è riempita di cittadini e studenti, che hanno assistito con rispetto al convoglio commemorativo. La presenza delle forze dell’ordine ha rafforzato l’organizzazione dell’evento, che richiama ogni anno molte persone della zona.

C'era anche la Polizia di Stato al passaggio del "Treno del Ricordo", il progetto promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani. Il convoglio, messo a disposizione da Fondazione FS Italiane insieme al Gruppo FS, attraverserà l'Italia in 11 tappe. Un museo itinerante con che ripercorre il viaggio compiuto dagli esuli istriani, fiumani e dalmati nel Dopoguerra. La quinta carrozza è invece realizzata interamente dalle giovani generazioni. Uno spazio allestito grazie alla collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito (cin elaborati realizzati dai ragazzi in occasione del concorso nazionale "Il Giorno del Ricordo"), e con l'Agenzia Italiana per la Gioventù.