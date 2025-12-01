YouPol si rinnova | la Polizia di Stato estende il servizio anche ai viaggiatori in treno
Un nuovo strumento di sicurezza per chi si muove in ferrovia. Da oggi milioni di passeggeri che viaggiano sui treni possono contare su un supporto in più. L'app YouPol della Polizia di Stato amplia infatti le proprie funzionalità per chi si sposta a bordo dei convogli e per coloro che frequentano le stazioni ferroviarie. Segnalazioni immediate e geolocalizzate. Con l'ultimo aggiornamento, l'app consente di inviare segnalazioni geolocalizzate relative a situazioni di rischio, criticità o comportamenti sospetti rilevati in treno o in stazione. In pochi secondi è possibile inviare foto, video o brevi messaggi, che grazie alla geolocalizzazione raggiungono direttamente le sale operative della Polizia Ferroviaria e delle Questure, permettendo una valutazione rapida e un intervento tempestivo e mirato.
