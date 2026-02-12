Postecoglou fa affermazioni taglienti al Tottenham dopo l’uscita di Frank

Anche dopo la sconfitta, Postecoglou non fa sconti. L’allenatore australiano si presenta davanti ai microfoni e lancia parole dure contro il Tottenham. Critica l’approccio della squadra, che ha portato i Spurs a lottare per evitare la retrocessione. Dopo l’uscita di Frank, il tecnico non ha nascosto le sue delusioni e ha chiesto maggior impegno e cambiamenti immediati. La squadra si trova in un momento difficile e il suo futuro resta incerto.

2026-02-12 14:00:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall'ottimo sito 101greatgoals: L'australiano è stato molto critico nei confronti dell'approccio degli Spurs che li ha visti cadere in una battaglia per la retrocessione. L'ex allenatore del Tottenham Ange Postecoglou ha affermato che gli Spurs "non sono un grande club" in un'intervista schiacciante rilasciata in seguito al licenziamento di Thomas Frank. Gli Spurs si sono separati dal Postecoglou alla fine della scorsa stagione nonostante l'australiano li abbia portati alla gloria dell'Europa League. Il Tottenham è arrivato 17esimo nella seconda e ultima stagione in carica del Postecoglou, perdendo 22 delle 38 partite di Premier League.

