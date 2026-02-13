il salto del pattinaggio che sa fare solo ilia malinin

Ilia Malinin ha sorpreso il pubblico con un salto impossibile, dimostrando di essere il pattinatore più audace e spettacolare del mondo. La sua esibizione mozzafiato, caratterizzata da un triplo Axel perfetto, ha lasciato tutti senza fiato. Attesissimo alle Olimpiadi, Malinin si conferma il protagonista assoluto di questa disciplina.

E tutte le altre cose che lo rendono il pattinatore di figura più forte e spettacolare del mondo, attesissimo stasera alle Olimpiadi Venerdì sera alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina lo statunitense Ilia Malinin è il principale favorito per la vittoria della medaglia d’oro nella gara individuale di pattinaggio di figura. Dato che ha già vinto il torneo a squadre, sarebbe il secondo oro in pochi giorni. Per qualsiasi altro atleta di 21 anni al debutto olimpico una doppietta del genere sarebbe un risultato sorprendente, ma non per Malinin. Lui domina il pattinaggio di figura da tempo. Esegue combinazioni che quasi nessun altro osa tentare e pattina con grande spettacolarità ed estro, riuscendo ad affascinare anche chi conosce poco questo sport e non coglie la difficoltà di certi passi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

L’Olimpiade del pattinaggio inizia con un protagonista che nessuno può imitare: Malinin, considerato il Michael Jordan di questo sport.

Nel mondo del pattinaggio artistico, il quadruplo axel di Ilia Malinin ha stupito tutti.

Il salto proibito di Ilia Malinin: a 21 anni è il nuovo dio del pattinaggio. Quel messaggio nascosto fra un quadruplo e l’altroTutto tecnica ed emozione, il 'Quad God' ('il dio dei quadrupli') ha assicurato l'oro agli Stati Uniti. La sua voce accompagna la musica: Iniziate da dove nessun sentiero è ancora stato tracciato ... quotidiano.net

La fisica dietro la perfezione e la meraviglia del quadruplo axel, il salto più difficile nel pattinaggio di figuraSiete rimasti a bocca aperta guardando Ilia Malinin sul ghiaccio? Uno studio giapponese spiega quale elemento è cruciale per riuscire a compiere ben 4 rotazioni e mezzo in aria ... wired.it

Benvenuti al Malinin show, se siete tra i fortunati possessori di un biglietto: stasera, al Forum, si fa la storia. Là dove brillavano la tecnica sopraffina di Evgeni Plushenko e la spiritualità piena di grazia di Yuzuru Hanyu, oggi spacca il ghiaccio l’atletismo di Ilia - facebook.com facebook

Il pattinatore americano Ilia Malinin continua a ripetere il salto mortale per incantare il pubblico. E il 13 febbraio scenderà in pista per conquistare l’oro individuale. Su Repubblica l’articolo di Emanuela Audisio #milanocortina2026 #olimpiadi x.com