Il ritratto di Chiara Petrolini | Sola immatura e con un unico interlocutore | la cronologia del cellulare

Chiara Petrolini, 19 anni di Parma, vive da sola e trascorre molto tempo davanti al suo cellulare, parlando principalmente con la cronologia delle sue chat e social media, perché fatica a gestire le emozioni e dipende dal giudizio degli altri.

Parma, 13 febbraio 2026 – “Per noi Chiara Petrolini è immatura quando ha una mancata assunzione di responsabilità, fa fatica a gestire alcune emozioni, preferisce parlare col web che con le persone, dipende molto dal giudizio altrui e tollera male, ha una ipersensibilità alla critica, al giudizio”. Ma si tratta di “immaturità tali” che “ non rilevano in termini di imputabilità ” della ragazza cioè non modificano “la valutazione sulla capacità di intendere e di volere”. Queste le parole con cui le psichiatre hanno motivato in aula, oggi, la “capacità di intendere e di volere” di Chiara Petrolini, la 22enne accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due figli neonati, partoriti a un anno e mezzo di distanza l’uno dall’altro a Traversetolo in provincia di Parma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Chiara Petrolini, giudicata consapevole delle proprie azioni, ha confessato di aver ucciso e sepolto i suoi due neonati.

