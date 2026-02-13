Il ritratto di Ascolini | Non solo fotografo Ma papà meraviglioso

Ascolini, il fotografo noto per i suoi scatti iconici, era anche un papà meraviglioso: in casa, tra le mura di via Torino, si poteva parlare di tutto e lui e la moglie Lidia sono stati un grande punto di riferimento per i figli.

"É stato un papà meraviglioso. In casa si poteva parlare di tutto. Lui e la mamma Lidia sono stati un grande punto di riferimento". Barbara racconta un altro Vasco Ascolini: non il grande fotografo, ma il padre. Dell’artista – deceduto a 88 anni nella notte tra il 10 e l’11 febbraio e di cui i funerali si sono già svolti in forma privata – esce il ritratto intimo di un uomo aperto e illuminato. Il percorso di Vasco Ascolini è iniziato all’allora Istituto d’Arte ’Gaetano Chierici’, ora liceo, dove lavorava come addetto al magazzino. "È lì che è nato tutto", racconta Barbara. "Aveva provato a disegnare, ma un insegnante, Gaetano Baglieri, gli disse: ’Vasco, prendi la macchina fotografica e fotografa noi che lavoriamo’". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

