Trump sminuisce le truppe Nato in Afghanistan | Non hanno mai fatto niente il principe Harry non ci sta e risponde

Recentemente, Donald Trump ha dichiarato che i militari dell'alleanza NATO in Afghanistan non avrebbero avuto un ruolo significativo, sostenendo che non abbiano mai fatto nulla per gli Stati Uniti. Questa affermazione ha suscitato reazioni, tra cui quella del principe Harry, che ha risposto alle critiche, difendendo l'impegno delle truppe alleate e sottolineando l'importanza della collaborazione internazionale in missioni complesse.

Per sostenere che gli alleati Nato non hanno mai fatto niente per gli Stati Uniti, Donald Trump afferma che in Afghanistan i loro militari sono rimasti sempre nelle retrovie. “Non abbiamo mai avuto bisogno di loro, non gli abbiamo neanche chiesto niente, dissero che avrebbero mandato dei militari in Afghanistan, l’hanno fatto, ma sono rimasti un po’ indietro, un po’ lontano dal fronte “, ha detto in un’intervista a Fox News il presidente americano che già nel discorso di due giorni fa aveva detto “non abbiamo mai avuto e mai chiesto niente alla Nato”, per sostenere che ora gli Usa chiedono “solo” la Groenlandia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Trump sminuisce le truppe Nato in Afghanistan, l'ira del principe Harry: «I soldati britannici meritano rispetto»Il principe Harry ha espresso disappunto per le recenti dichiarazioni di Donald Trump, che hanno minimizzato il ruolo delle truppe Nato in Afghanistan.

Trump offende soldati Nato: "In Afghanistan erano dietro". Principe Harry: "Rispetti i sacrifici"L'ex presidente Donald Trump ha commentato la presenza dei militari alleati NATO in Afghanistan, sostenendo che non abbiano mai svolto un ruolo attivo e che siano rimasti principalmente nelle retrovie.

