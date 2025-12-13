Piano Mattei le imprese fanno rotta sull?Africa Il Sud è porta d?accesso

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Piano Mattei punta sull’Africa come porta d’accesso al Sud del mondo, con un focus su investimenti e collaborazioni strategiche. Con 13 progetti approvati da Cdp e altri in fase di sviluppo, e cofinanziamenti della Banca Mondiale nel settore energetico, le imprese italiane rafforzano la presenza nel continente africano, favorendo crescita e sviluppo sostenibile.

Ci sono i 13 progetti già approvati da Cdp per un miliardo e altri per 2 miliardi in cantiere. I 4 cofinanziamenti della Banca Mondiale nel settore energetico in Congo, in Tanzania, in. Ilmattino.it

piano mattei imprese fannoPiano Mattei, le imprese fanno rotta sull’Africa «Il Sud è porta d’accesso» - Ci sono i 13 progetti già approvati da Cdp per un miliardo e altri per 2 miliardi in cantiere. ilmattino.it

piano mattei imprese fannoPignotti (Sace), 'garanzie per oltre 3 miliardi nei Paesi del Piano Mattei' - "A partire dal 2024, anno di avvio del Piano Mattei che ha dato nuovo impulso alle iniziative volte a rafforzare la presenza e la competitività delle imprese italiane nei mercati africani, Sace ha ril ... ansa.it

piano mattei le imprese fanno rotta sullafrica il sud 232 porta daccesso

© Ilmattino.it - Piano Mattei, le imprese fanno rotta sull?Africa «Il Sud è porta d?accesso»

Giorgia #Meloni in #Algeria: Algeri fondamentale per #realizzare Piano #Mattei per l'Africa

Video Giorgia #Meloni in #Algeria: Algeri fondamentale per #realizzare Piano #Mattei per l'Africa