Piano Mattei le imprese fanno rotta sull?Africa Il Sud è porta d?accesso

Il Piano Mattei punta sull’Africa come porta d’accesso al Sud del mondo, con un focus su investimenti e collaborazioni strategiche. Con 13 progetti approvati da Cdp e altri in fase di sviluppo, e cofinanziamenti della Banca Mondiale nel settore energetico, le imprese italiane rafforzano la presenza nel continente africano, favorendo crescita e sviluppo sostenibile.

Ci sono i 13 progetti già approvati da Cdp per un miliardo e altri per 2 miliardi in cantiere. I 4 cofinanziamenti della Banca Mondiale nel settore energetico in Congo, in Tanzania, in. Ilmattino.it Piano Mattei, le imprese fanno rotta sull’Africa «Il Sud è porta d’accesso» - Ci sono i 13 progetti già approvati da Cdp per un miliardo e altri per 2 miliardi in cantiere. ilmattino.it

Pignotti (Sace), 'garanzie per oltre 3 miliardi nei Paesi del Piano Mattei' - "A partire dal 2024, anno di avvio del Piano Mattei che ha dato nuovo impulso alle iniziative volte a rafforzare la presenza e la competitività delle imprese italiane nei mercati africani, Sace ha ril ... ansa.it

Ieri in Confindustria è stato firmato il Protocollo di Intesa per la costituzione di una “cabina di regia” con il compito di mappare, monitorare e coordinare le attività di formazione professionale nei Paesi focus del Piano Mattei. A sottoscrivere l’accordo sono stati F - facebook.com facebook

Convegno "Trieste Indo-Mediterranean Business Forum". Mio intervento nel Panel: "Indo-Mediterranean Convergence: IMEC – Piano Mattei – Global Gateway – EU-India FTA" L’ampia partecipazione a questo Summit è la conferma più evidente di quanto sia x.com

Giorgia #Meloni in #Algeria: Algeri fondamentale per #realizzare Piano #Mattei per l'Africa

