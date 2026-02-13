Il momento di difficoltà di Cambiaso arrivano le parole di capitan Locatelli

Il difensore della Juventus, Cambiaso, ha avuto una giornata complicata durante l’allenamento di ieri, a causa di un fastidio muscolare che lo mette in dubbio per il derby d’Italia. Il capitano Locatelli ha parlato di lui, descrivendo la situazione come una sfida personale e sottolineando quanto sia importante la sua presenza in campo. La squadra si sta già preparando mentalmente e fisicamente per affrontare la partita di domenica, con l’obiettivo di recuperare tutti i giocatori disponibili.

Torino, 13 febbraio 2026 – La Juventus si prepara alla prossima sfida di campionato, il derby d'Italia contro l'Inter. Match importantissimo sia per i bianconeri che per i nerazzurri: i primi cercano punti per rientrare tra le prime quattro e conquistare un posto per la prossima Champions League, i secondi, invece, hanno la possibilità di fare lo scatto decisivo per lo scudetto. In casa Juventus, proseguono gli allenamenti, mentre in conferenza stampa è intervenuto Manuel Locatelli. Il capitano bianconero ha presentato la partita, per poi arrivare anche a parlare di Andrea Cambiaso, suo compagno di squadra e di nazionale, che sta attraversando un momento complicato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il momento di difficoltà di Cambiaso, arrivano le parole di capitan Locatelli Borghi esalta la prestazione di capitan Locatelli: «Un’altra partita rilevante». Le parole dopo Sassuolo Juve Dopo la recente vittoria della Juventus in trasferta contro il Sassuolo, Borghi ha sottolineato l'importanza della prestazione di Locatelli, definendola Ultimissime Juve LIVE: i convocati per il Bodo Glimt, le parole di Spalletti e Cambiaso in conferenza Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Aiuti di Stato per il salvataggio delle imprese in difficoltà: proroga 2026; Ternana, Liverani: è un momento di difficoltà ma non posso non pensare al valore del gruppo; Mattarella a Trento: Cultura risposta più preziosa alle difficoltà che il mondo attraversa; Bullismo, l’uscita da scuola resta il momento più critico. Conte fa chiarezza: Il Napoli non era morto, ma siamo in un momento di grandissima difficoltàAntonio Conte ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria, tutt'altro che scontata, del suo Napoli in Champions League contro il Qarabag. Dopo un errore dal dischetto di Hojlund, a decidere il ... corrieredellosport.it Sant’Agata, Schifani al pontificale: Sosterremo chi è in difficoltàCATANIA – Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha partecipato questa mattina al solenne pontificale in onore di Sant’Agata, patrona di Catania, celebrato in Cattedrale ... livesicilia.it In questo momento Cambiaso non è in condizione, forse più mentale che fisica, di giocare. Bisogna prenderne atto. #JuveLazio x.com ATALANTA-JUVENTUS RISULTATO FINALE 3-0. La Juventus lascia la coppa Italia perdendo con un immeritato 3-0. L'arbitro fischia un rigore su suggerimento del Var nel migliore momento della Juventus nel primo tempo, non fischia uno netto su Cambiaso - facebook.com facebook