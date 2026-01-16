Calcio a 5 l' obiettivo è macinare punti | il Forlì ospita il Futsal Ponte Rodoni

Il Forlì affronta in casa il Futsal Ponte Rodoni nella 13ª giornata del campionato di Serie C1 di calcio a 5. La partita rappresenta un'importante occasione per consolidare la posizione in classifica e ottenere punti fondamentali nel girone di ritorno. I biancorossi sono determinati a mantenere il passo e migliorare il proprio rendimento davanti al pubblico di casa.

Il Calcio a Cinque Forlì torna in campo davanti al proprio pubblico per la 13esima giornata di campionato, seconda del girone di ritorno del massimo campionato regionale di Serie C1. Sabato pomeriggio, con fischio d'inizio alle ore 15, i biancorossi ospiteranno il Futsal Ponte Rodoni presso la Palestra Luigi Marabini di Forlì. Il Forlì è reduce dalla sconfitta esterna per 3-0 sul campo del Futsal Shqiponja, ma mantiene saldamente il quarto posto in classifica con 20 punti, rimanendo in piena zona play-off. L'obiettivo è tornare subito a fare punti davanti ai propri tifosi. Il Futsal Ponte Rodoni, formazione di Bondeno, arriva invece dal pareggio interno per 3-3 contro l'Aposa Bologna e occupa attualmente la nona posizione con 14 punti.

