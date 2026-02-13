Il medagliere italiano di Milano Cortina 2026

L’Italia ha raggiunto 17 medaglie ai Giochi di Milano Cortina 2026, un risultato che deriva dall’impegno e dalla determinazione degli atleti italiani. Quattro medaglie sono state conquistate nello slittino, mentre lo sci alpino ha portato a casa quattro premi. Il pattinaggio di velocità su ghiaccio ha contribuito con tre medaglie, inclusi due ori, e il pattinaggio di velocità short track ha aggiunto due medaglie, una d’oro e una d’argento. In più, biathlon, snowboard, pattinaggio artistico, curling e sci di fondo hanno ottenuto riconoscimenti, anche se in quantità minore.

AGI - L'Italia è già a quota 17 nel medagliere olimpico di Milano Cortina 2026. Spor t Oro 6 Argento 3 Bronzo 8 Totale 17 Slittino 2 0 2 4 Sci alpino 1 1 2 4 Pattinaggio di velocità su ghiaccio 2 0 1 3 Pattinaggio di velocità short track 1 1 0 2 Biathlon 0 1 0 1 Snowboard 0 0 1 1 Pattinaggio artistico 0 0 1 1 Curling 0 0 1 1 Sci di fondo 0 0 0 0 Salto con gli sci 0 0 0 0 Bob 0 0 0 0 Skeleton 0 0 0 0 Hockey su ghiaccio 0 0 0 0 Combinata nordica 0 0 0 0 Sci freestyle 0 0 0 0.