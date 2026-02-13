L’Italia conquista medaglie a Milano Cortina 2026 grazie alla determinazione dei propri atleti. Ogni giorno, il medagliere si aggiorna con nuovi successi, dimostrando il talento e la tenacia degli sportivi azzurri. Tra loro, la veterana Sofia Goggia e la mamma Francesca Lollobrigida si distinguono per le loro prestazioni eccezionali, portando a casa riconoscimenti importanti e ispirando molte persone.

Michela Moioli è bronzo olimpico alle spalle dell'australiana Baff e della ceca Adamczykova nello snowboard cross femminile. Mercoledì la caduta che aveva fatto temere per la gara olimpica. La prima fu a Torino 2006. Era poco più che una bambina, sedicenne, con un bronzo olimpico in staffetta al collo. Da allora sono venute altre 12 medaglie in 6 Olimpiadi per Arianna Fontana che è arrivata a quota 13 podi in questa serata al Forum di Assago diventato Ice Skating Arena. Era già la più medagliata di sempre a livello invernale. Ora lo è anche in assoluto insieme a Edoardo Mangiarotti. Per capire quanto questo numero sia enorme basta dire la distanza temporale che c’è con chi lo ha raggiunto prima di lei: le ultime stoccate dello schermidore milanese ai giochi risalgono a Roma 1960. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il medagliere dell'Italia a Milano Cortina 2026: tutti i successi degli atleti azzurri

L'Italia spera in una buona prova ai Giochi di Milano Cortina 2026.

