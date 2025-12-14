Mister Miramari sollevato per il risultato e la prestazione Dovevamo solo stare tranquilli la squadra gira sempre bene

Il Forlì torna a sorridere dopo un mese di difficoltà, conquistando tre punti fondamentali. Mister Miramari si è detto soddisfatto della prestazione e del risultato, sottolineando l'importanza di mantenere la calma e la fiducia nelle proprie capacità. La vittoria rappresenta un segnale di ripresa per la squadra, che punta a rinforzare il proprio cammino nel campionato.

Il Forlì torna a conquistare i tre punti dopo un periodo nero durato più di un mese con quattro sconfitte e un pari. "Oggi non porto a casa solo la vittoria – scandisce il tecnico, Alessandro Miramari – ma soprattutto il sorriso e il temperamento giusto per affrontare questa categoria". Soddisfatto della prestazione dei suoi, il mister biancorosso sottolinea che nelle scorse gare il Forlì "aveva spesso meritato la vittoria ma aveva raccolto poco", mentre ieri la prestazione è stata "di carattere". Poi continua: "In momenti del genere fare risultato fa guardare tutto da un’altra prospettiva, quando non arriva anche se vai bene si finisce per correre dietro problemi che non ci sono. Sport.quotidiano.net Mister Miramari sollevato per il risultato e la prestazione. "Dovevamo solo stare tranquilli, la squadra gira sempre bene» - Il Forlì torna a conquistare i tre punti dopo un periodo nero durato più di un mese con quattro sconfitte e un pari. msn.com

