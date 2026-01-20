Pisa per i giudici gli lesionarono la carotide durante un' operazione e morì | maxi risarcimento

A Pisa, un caso giudiziario ha portato a una condanna importante: l'azienda ospedaliera dovrà versare oltre un milione e 400 mila euro di risarcimento, più spese legali e interessi, dopo che i giudici hanno accertato che durante un intervento si lesionò la carotide di una paziente, causando il suo decesso. La sentenza evidenzia le responsabilità nel settore sanitario e l'importanza della corretta condotta medica.

Per i giudici gli venne lesionata la carotide durante l'asportazione di un tumore benigno. Dopodiché un uomo andò prima in coma per una emorragia cerebrale e poi morì a 58 anni all'ospedale Cisanello di Pisa. A distanza di 11 anni dai fatti è arrivata la sentenza in Appello: l'azienda ospedaliera è stata condannata a pagare un maxi risarcimento di un milione e 400 mila euro ai familiari., Nel 2015 aveva subito due interventi chirurgici a distanza di poche ore per la rimozione di un adenoma ipofisario prima e dell'ipofisi dopo. Un tumore benigno che però gli stava creando numerosi problemi anche gravi - spiega il Corriere Fiorentino - soprattutto alla vista, ma dalla seconda operazione di metà settembre ne era uscito in stato comatoso a causa di una emorragia celebrale e dopo circa 30 giorni era deceduto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

