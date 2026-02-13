Luca Cecconi, ex attaccante e attuale allenatore, ha fatto da guida alla partita tra Como e Fiorentina al Sinigaglia, sottolineando l’importanza di migliorare la difesa e sfruttare le ripartenze, con Solomon che si è distinto come il migliore in campo.

Doppio ex con il fiuto dell’attaccante e lo sguardo attento di chi certe partite le ha vissute da entrambe le parti, Luca Cecconi ha scelto di giocare d’anticipo Como-Fiorentina. Domani al Sinigaglia non sarà del resto una sfida qualunque: in palio ci sono punti pesanti ma anche panchine sotto osservazione. Cecconi, partiamo così: è una sfida dall’esito già scritto quella di domani? "No, nel calcio non esistono partite dall’epilogo scontato. È chiaro che, per i viola, si tratterà di una gara difficile contro un avversario forte, ma ogni partita ha una storia a sé". Un anno fa, a Como, la Fiorentina vinse 2-0 con una tattica fatta di difesa e contropiede: può essere un canovaccio da riproporre? "In questo momento è probabilmente l’unico approccio che la Fiorentina può permettersi contro il Como. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il doppio ex della partita del Sinigaglia. Cecconi indica la via: "Difesa e ripartenze. Solomon il migliore»

Alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Sinigaglia' di Como, si disputa il recupero della 16ª giornata di Serie A tra Como e Milan.

Alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Sinigaglia' di Como si gioca il match di recupero della 16ª giornata di Serie A tra Como e Milan.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Apu, scorza dura: il doppio ex Cavina parla di Udine alla vigilia della sfida con Sassari; Lorenzo Amoruso scuote il Bari: Svoltare... ma subito; Il consiglio a Thuram, il doppio ex Serena in vista di Inter-Juve: Bianconeri brutto cliente, poi esalta Lautaro; Bologna – Lazio, il doppio ex Mudingayi: È ancora tutto in gioco. Ecco chi tiferò.

Il doppio ex della partita del Sinigaglia. Cecconi indica la via: Difesa e ripartenze. Solomon il migliore»Doppio ex con il fiuto dell’attaccante e lo sguardo attento di chi certe partite le ha vissute da entrambe le parti, Luca Cecconi ha scelto di giocare d’anticipo Como-Fiorentina. Domani al Sinigaglia ... sport.quotidiano.net

Daniel Bertoni: il doppio ex che ha lasciato il segno tra Napoli e FiorentinaDaniel Bertoni: il doppio ex che ha lasciato il segno tra Napoli e Fiorentina Quando si parla di Daniel Bertoni, si parla di un pezzo importante della storia del calcio argentino e italiano. Campione ... corriereazzurro.it

Sconfitta tra le mura casalinghe per la DR2 che nel back to back deve cedere anche ai Roosters Senigallia. Primi due quarti molto equilibrati con buona intensità e una partita anche bella da vedere. Nel secondo tempo le fatiche del doppio impegno ravvicinat - facebook.com facebook