Marchini dice che il campionato è ormai alla deriva, con la squadra che fatica a trovare continuità e poche speranze di migliorare. La Coppa Italia è stata già abbandonata a febbraio, lasciando pochi obiettivi concreti da raggiungere. L’Europa, invece, resta un sogno congelato nel gelo della Norvegia, dove la squadra ha perso le ultime partite senza riuscire a reagire. I senatori, ormai senza più stimoli, non rinnovano i loro contratti, segnando una fase di crisi concreta. Quelle risposte che servono come una vittoria, secondo Marchini, sono ormai lontane.

Marchini Il campionato alla deriva, la Coppa Italia salutata a febbraio, l'Europa congelata nel freddo della Norvegia, i senatori che non rinnovano. E, tra capo e collo, lo stadio che non si farà: almeno non in questa vita. Manco l'ironia del "potrebbe piovere" ci resta, perché - cavolo - piove da un mese. Il momento che vivono il Bologna e Bologna ha del surreale. E certo, non basta la firma di Castro come panacea. Per carità, grande mossa (anche di marketing, viste le tempistiche) il rinnovo dell'argentino: ma la recente storia rossoblù insegna che se arriva l'offerta giusta, non c'è Santi che si tenga.

© Sport.quotidiano.net - Il commento. Quelle risposte che servono come una vittoria

