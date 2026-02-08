I programmi TV di oggi 8 febbraio 2026 | fiction quiz e film

Oggi, il palinsesto televisivo offre diverse opzioni per gli spettatori. Su Rai 2 si svolgono le Olimpiadi, con le gare in diretta e le ultime notizie dagli eventi sportivi. Su Rai 1, torna la fiction “Cuori”, mentre su Canale 5 va in onda il quiz “Chi vuol essere milionario”. Un pomeriggio ricco di intrattenimento e sport, per chi vuole passare il tempo davanti alla tv.

Guida ai programmi TV dell'8 febbraio 2026: "Cuori" su Rai 1, "Olimpiadi" su Rai 2, "Chi vuol essere milionario" su Canale 5. La prima serata dell' 8 febbraio offre su Rai 1 Cuori, la fiction medical?drama che torna con un episodio ad alta tensione emotiva. Rai 2 propone le Olimpiadi invernali Milano?Cortina 2026, con gare decisive e collegamenti in diretta dagli impianti olimpici. Rai 3 punta sull'inchiesta con Report, mentre Canale 5 accende la sfida con Chi vuol esser milionario – Il torneo. Per gli amanti del cinema, la serata è dominata da titoli forti: Django Unchained su Tv8, American Gangster su Iris, Terminator Genisys su Canale 20 e Jurassic Park III su Sky Cinema Action.

Oggi in tv ci sono diverse scelte tra fiction, quiz e film.

Ecco i programmi TV di oggi, 18 gennaio 2026: una selezione di fiction, quiz e film che offrono diverse opzioni di intrattenimento.

