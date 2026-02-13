I pantaloni gessati conquistano la città: da uniforme d’ufficio a tendenza casual. La formalità fa tendenza. Così i pantaloni gessati spezzano le catene del classico tailleur da ufficio e esordiscono in città, tra aperitivi e giornate off-duty, abbinati per riscoprirne il lato più casual. Questa volta, sono stati protagonisti di una sfilata improvvisata nel centro storico, dove giovani e professionisti hanno scelto di indossarli con sneakers e magliette, rompendo gli schemi tradizionali.

La formalità fa tendenza. Così i pantaloni gessati spezzano le catene del classico tailleur da ufficio e esordiscono in città, tra aperitivi e giornate off-duty, abbinati per riscoprirne il lato più casual. Ma sempre chic. Dalla vestibilità morbida e tonalità scure ora si indossano anche al di fuori dell’ufficio, strizzando l’occhio ai trend del 2026. Il loro rigore sartoriale si alleggerisce, contaminato da T-shirt essenziali, ballerine affusolate e giacche cropped. È così che il gessato torna nei guardaroba: meno corporate, più contemporaneo. Il gessato si prende una pausa dall’ufficio. Rigore maschile, attitudine parigina e un twist contemporaneo: tutto in un unico look con i pantaloni gessati. 🔗 Leggi su Amica.it

