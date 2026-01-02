Dopo le festività, l’atmosfera intima e calda della casa rimane un punto di riferimento. È il momento di valorizzare quei momenti di convivialità e comfort, anche senza le celebrazioni ufficiali. Un ambiente accogliente diventa il contesto ideale per ritrovarsi con i propri cari, condividendo momenti di relax e calore, in un’atmosfera semplice e autentica.

Le Feste di Natale e di fine anno sono ormai alle spalle. Ma la voglia di ritrovarsi la sera con la famiglia davanti al camino, immersi nell’atmosfera cozy di casa, mentre fuori fa freddo, non si è assolutamente spenta. Dopotutto l’inverno è appena iniziato. E quale occasione migliore per indossare uno dei capi più di tendenza questa stagione? Stiamo parlando del maglione stile norvegese che ormai si vede dappertutto. C’è chi lo chiama così o chi lo definisce Fair-Isle dal nome della località scozzese che li ha resi famosi del mondo. O ancora chi lo ha soprannominato maglione in stile alpino. Fatto sta che si tratta di piccole differenze di quelle decorazioni geometriche ormai diventate caratteristiche in questi maglioni jacquard associati all’inverno. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Tradizionale, caldissimo e d’impatto, non si indossa solo con i pantaloni casual

