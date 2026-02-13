I giudici ai picchiatori rossi: «Fate pure i vostri comodi». Altro che Stato di Polizia: per due dei tre fermati dopo la guerriglia che ha ferito oltre 100 agenti è stato disposto l’obbligo di firma, però «compatibilmente con le esigenze personali». I giovani coinvolti, alcuni minorenni, sono stati lasciati liberi di muoversi, senza restrizioni significative, suscitando sconcerto tra gli agenti e gli abitanti della zona.

Altro che Stato di Polizia: per due dei tre fermati dopo la guerriglia che ha ferito oltre 100 agenti è stato disposto l’obbligo di firma, però «compatibilmente con le esigenze personali». Il governo vara il fermo preventivo per impedire ai violenti di partecipare agli scontri in piazza? E i giudici varano la firma facoltativa: dopo i fatti di Torino, il soggetto obbligato a sottoscrivere il foglio presenze sotto gli occhi di poliziotti e carabinieri non sarà più costretto alla visita quotidiana in questura o in caserma, ma potrà regolarsi in base alle proprie esigenze. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - I giudici ai picchiatori rossi: «Fate pure i vostri comodi»

La polizia ha arrestato alcuni giovani coinvolti in una rissa violenta a Torino, definita dai giudici come una

